PSG - Départ d’Ousmane Dembélé : La bombe lâchée en direct !

Fraîchement couronné Ballon d’Or, Ousmane Dembélé voudrait obtenir une revalorisation salariale significative de la part du PSG, désormais très prudent avec sa grille des salaires. Pour Walid Acherchour, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait plier bagage avant cette date.
Le Ballon d’Or obtenu par Ousmane Dembélé va-t-il causer des problèmes au Paris Saint-Germain ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, le numéro 10 du PSG a un argument en béton pour négocier une revalorisation salariale. Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé, qui touche 1,5M€ bruts par mois, aurait demandé une augmentation.
« Ma théorie, c’est que le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord »
Alors que le PSG a réduit sa masse salariale et refuse désormais d’accorder de gros salaires aux joueurs, les exigences d’Ousmane Dembélé pourraient perturber les discussions. A tel point que Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After Foot, imagine déjà la fin de l’histoire. « Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou celle d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord parce que Dembélé voudra aller chercher un contrat conséquent, peut-être le dernier à son âge car il aura 29 ans et surtout après une Coupe du Monde », prédit-il.
« Je pense que Dembélé ira chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner »
« Et le PSG, comme Donnarumma, se demandera s’il sera au même niveau. Je pense que Dembélé ira chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme l'Arabie Saoudite. Je ne serais pas surpris », poursuit Acherchour. Jeudi, Jérôme Rothen affirmait dans son émission que le PSG ne comptait faire de folies pour son numéro 10. « J'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille, a indiqué le consultant de RMC dans son émission. Aujourd'hui, le PSG ne fera pas de folies pour conserver Ousmane Dembélé sachant qu'il lui reste trois ans de contrat. »