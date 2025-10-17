PSG - Départ d’Ousmane Dembélé : La bombe lâchée en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fraîchement couronné Ballon d’Or, Ousmane Dembélé voudrait obtenir une revalorisation salariale significative de la part du PSG, désormais très prudent avec sa grille des salaires. Pour Walid Acherchour, l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait plier bagage avant cette date.

Le Ballon d’Or obtenu par Ousmane Dembélé va-t-il causer des problèmes au Paris Saint-Germain ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, le numéro 10 du PSG a un argument en béton pour négocier une revalorisation salariale. Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé, qui touche 1,5M€ bruts par mois, aurait demandé une augmentation.

« Ma théorie, c’est que le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord » Alors que le PSG a réduit sa masse salariale et refuse désormais d’accorder de gros salaires aux joueurs, les exigences d’Ousmane Dembélé pourraient perturber les discussions. A tel point que Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After Foot, imagine déjà la fin de l’histoire. « Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou celle d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord parce que Dembélé voudra aller chercher un contrat conséquent, peut-être le dernier à son âge car il aura 29 ans et surtout après une Coupe du Monde », prédit-il.