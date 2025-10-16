Viré par le PSG, il rêve de retrouver l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur du Paris SG entre 2020 et 2024, Danilo Pereira évolue désormais en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le milieu de terrain portugais s’est souvenu avec nostalgie des matches face à l’OM, des émotions fortes qu’il souhaiterait revivre.

Après avoir joué un rôle important au PSG, sur et en dehors du terrain, Danilo Pereira était poussé vers la sortie à l’été 2024, s’engageant en faveur d’Al-Ittihad. Un traitement qu’avait regretté le milieu portugais à l’époque. « Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi, confiait-il auprès du Parisien. Ça n’a pas été facile car je ne m’attendais pas à ce que le club m’écarte du groupe. Ça, c’était la sensation la plus douloureuse. Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement. Ç’a été très dur. »

« Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire » Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Danilo Pereira garde un bon souvenir de son passage au PSG. « Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d’avoir vu des anciens coéquipiers heureux », confie notamment le joueur, interrogé par Onze Mondial.