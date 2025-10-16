Viré par le PSG, il rêve de retrouver l’OM !

Joueur du Paris SG entre 2020 et 2024, Danilo Pereira évolue désormais en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le milieu de terrain portugais s’est souvenu avec nostalgie des matches face à l’OM, des émotions fortes qu’il souhaiterait revivre.
Après avoir joué un rôle important au PSG, sur et en dehors du terrain, Danilo Pereira était poussé vers la sortie à l’été 2024, s’engageant en faveur d’Al-Ittihad. Un traitement qu’avait regretté le milieu portugais à l’époque. « Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi, confiait-il auprès du Parisien. Ça n’a pas été facile car je ne m’attendais pas à ce que le club m’écarte du groupe. Ça, c’était la sensation la plus douloureuse. Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement. Ç’a été très dur. »
« Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire »
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Danilo Pereira garde un bon souvenir de son passage au PSG. « Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d’avoir vu des anciens coéquipiers heureux », confie notamment le joueur, interrogé par Onze Mondial.
« J’aimerais rejouer un Classique contre l'OM »
L’ancien milieu du PSG est également revenu, avec un brin de nostalgie, sur les Classiques disputés durant son aventure parisienne : « J’aimerais rejouer un Classique contre l'OM. C’est toujours spécial, c’est une ambiance incroyable. Des matchs comme ça procurent beaucoup d’émotions et de sensations. Celui qui m’a le plus marqué et que j’aimerais revivre, c’est notre victoire 2-0 à dix contre onze (au Vélodrome, le 31 mars 2024). (Lucas) Beraldo avait été expulsé en première mi-temps. Ça avait été difficile de jouer dans ces conditions mais nous avions fait le taf. »