Signature colossale au PSG : C'est confirmé !

Dans la lignée de ce qui a été fait la saison dernière, le PSG poursuit ses négociations pour blinder ses cadres. Dans cette optique, Willian Pacho semble être le prochain sur la liste. Tout laisse à penser que l'international équatorien va étendre son bail avec le club de la capitale dans les prochains jours.
La saison dernière, le PSG est parvenu à prolonger les contrats de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, trois joueurs clés de Luis Enrique. Bien décidé à poursuivre cette stratégie, le club parisien aurait accéléré pour boucler la prolongation de Willian Pacho, qui sort d'une première saison impressionnant à Paris.
Prolongation de Pacho, c'est imminent
Déjà dans l'air depuis quelques jours, la prolongation de Willian Pacho semble effectivement se confirmer. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ont abouti et l'officialisation est désormais proche. Le roc équatorien sera lié au PSG une saison supplémentaire soit jusqu'en 2030. Une juste récompense pour Willian Pacho qui a impressionné pour sa première saison à Paris en s'imposant comme un titulaire indiscutable.
Ca discute aussi pour Barcola et Ruiz ?
Et le PSG ne devrait pas en rester là. Ces derniers jours, L'EQUIPE révélait effectivement que les Parisiens souhaitaient accélérer pour blinder d'autres joueurs à l'image de Fabian Ruiz ou encore Bradley Barcola. Le cas Ousmane Dembélé pourrait être plus compliqué compte tenu des exigences du nouveau Ballon d'Or.