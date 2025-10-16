Signature colossale au PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la lignée de ce qui a été fait la saison dernière, le PSG poursuit ses négociations pour blinder ses cadres. Dans cette optique, Willian Pacho semble être le prochain sur la liste. Tout laisse à penser que l'international équatorien va étendre son bail avec le club de la capitale dans les prochains jours.

La saison dernière, le PSG est parvenu à prolonger les contrats de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, trois joueurs clés de Luis Enrique. Bien décidé à poursuivre cette stratégie, le club parisien aurait accéléré pour boucler la prolongation de Willian Pacho, qui sort d'une première saison impressionnant à Paris.

Prolongation de Pacho, c'est imminent Déjà dans l'air depuis quelques jours, la prolongation de Willian Pacho semble effectivement se confirmer. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ont abouti et l'officialisation est désormais proche. Le roc équatorien sera lié au PSG une saison supplémentaire soit jusqu'en 2030. Une juste récompense pour Willian Pacho qui a impressionné pour sa première saison à Paris en s'imposant comme un titulaire indiscutable.