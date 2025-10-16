Transfert à 80M€ : Luis Enrique annonce un gros coup au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Gonçalo Ramos, et ce, pour une somme proche de 80M€ (bonus compris). Si le buteur portugais peine à enchainer les titularisations, il reste tout de même un élément important de l'effectif de Luis Enrique.

Déterminée à renforcer la pointe de son attaque, la direction du PSG a jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos. Après avoir négocié avec Benfica, le club de la capitale a conclu le prêt avec obligation d'achat du buteur de 24 ans. La clause de Gonçalo Ramos avoisinant les 80M€, dont 15M€ de bonus.

Ramos au PSG : Un transfert à 65M€ + 15M€ de bonus Depuis sa signature au PSG, Gonçalo Ramos n'a jamais été un titulaire à part entière sur la durée. Malgré tout, l'international portugais est un joueur important pour Luis Enrique, comme il l'a reconnu en conférence de presse ce jeudi après-midi.