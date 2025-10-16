Mercato : Ils évitent une nouvelle catastrophe au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis de nombreuses années, le PSG a été pointé du doigt pour la gestion de ses jeunes talents. Si nombreux d’entre eux ont décidé de quitter Paris afin de s’épanouir ailleurs, le club de la capitale tente de faire des efforts afin de conserver ses meilleurs éléments. Avec le cas de Quentin Ndjantou, les dirigeants franciliens ont évité une catastrophe.

Le PSG tente de progresser en tant que club. Cela passe notamment par une meilleure gestion de ses jeunes talents présents au sein du centre de formation. Pendant plusieurs années, Paris a été critiqué vis-à-vis de l’exode massif de ses talents vers des clubs étrangers.

Plusieurs talents ont quitté le PSG Récemment, cette tendance s’est de nouveau répétée. Considérés comme des éléments importants de la génération 2007, Joane Gadou, Axel Tape, ou encore Mahamadou Sangaré ont tous quitté le PSG. Si le premier a été vendu au RB Salzbourg, le second et le troisième ont simplement décidé de ne pas signer professionnel à Paris, et se sont engagés respectivement avec le Bayer Leverkusen et Manchester City.