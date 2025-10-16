Mercato : Ils évitent une nouvelle catastrophe au PSG !

Depuis de nombreuses années, le PSG a été pointé du doigt pour la gestion de ses jeunes talents. Si nombreux d’entre eux ont décidé de quitter Paris afin de s’épanouir ailleurs, le club de la capitale tente de faire des efforts afin de conserver ses meilleurs éléments. Avec le cas de Quentin Ndjantou, les dirigeants franciliens ont évité une catastrophe.
Le PSG tente de progresser en tant que club. Cela passe notamment par une meilleure gestion de ses jeunes talents présents au sein du centre de formation. Pendant plusieurs années, Paris a été critiqué vis-à-vis de l’exode massif de ses talents vers des clubs étrangers.
Plusieurs talents ont quitté le PSG
Récemment, cette tendance s’est de nouveau répétée. Considérés comme des éléments importants de la génération 2007, Joane Gadou, Axel Tape, ou encore Mahamadou Sangaré ont tous quitté le PSG. Si le premier a été vendu au RB Salzbourg, le second et le troisième ont simplement décidé de ne pas signer professionnel à Paris, et se sont engagés respectivement avec le Bayer Leverkusen et Manchester City.
Le PSG a fait le forcing pour Ndjantou
Lui aussi issu de la génération 2007, Quentin Ndjantou a quant à lui effectué ses débuts avec le PSG en ce début de saison. Auteur de trois matchs intéressants sous les ordres de Luis Enrique, le numéro 47 aurait cependant pu connaître le même destin que d’autres exilés. Comme l’indique l’Equipe, Luis Campos (directeur sportif) et Yohan Cabaye (directeur de la formation) ont travaillé main dans la main afin de faire signer son premier contrat pro à Ndjantou l’été dernier, malgré des sollicitations de Nottingham Forest et l’Ajax à son égard.