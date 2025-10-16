Mercato : «Le moment de changer», une star du Real Madrid débarque au PSG !

Ce jeudi soir, en Ligue des Champions, l'équipe féminine du PSG affronte le Real Madrid. Une rencontre qui sera particulière pour Olga Carmona. En effet, cet été, la joueuse espagnole a quitté la Casa Blanca pour rejoindre le club de la capitale, quittant ainsi son cocon. Mais comme l'a expliqué Carmona, ce transfert au PSG a été dicté par ce volonté de découvrir quelque chose de nouveau.
C'est déjà l'heure des retrouvailles entre Olga Carmona et le Real Madrid. Ce jeudi soir, en Ligue des Champions féminine, le PSG affronte la Casa Blanca et l'Espagnole va donc se retrouver face à son ancien club qu'elle a quitté au mercato estival. Alors que Carmona était pourtant l'une des stars au Real Madrid, elle a fait le choix de signer au PSG. Une décision justifiée par la principale intéressée.
« Je voulais relever ce défi et sortir de ma zone de confort »
Pour Le Parisien, Olga Carmona est donc revenue sur son départ du Real Madrid pour le PSG. La championne du monde espagnole a alors expliqué : « J’étais très heureuse aussi au Real Madrid mais ça faisait cinq ans et je sentais que c’était le moment de changer. Je voulais aussi essayer un autre championnat, un autre pays. Je voulais relever ce défi et sortir de ma zone de confort. C’est le meilleur moyen pour continuer à progresser en tant que joueuse, à grandir et à devenir meilleure ».
« Je me sens chez moi »
A la recherche d'un nouveau défi, Olga Carmona a donc posé ses valises au PSG. Et dans la capitale française, tout se passe bien pour elle pour le moment : « Je suis ravie ! Je me sens très en confiance. C’est une nouvelle équipe et je commence peu à peu à mieux comprendre mes coéquipières, je m’adapte au système, à notre façon de jouer qui est un peu différente de celle que je connaissais en Espagne, mais je suis très heureuse. (...) Je me sens chez moi, même s’il fait un peu plus froid (rires). Mais tout va bien. Je mène une vie très tranquille, centrée sur le sport, sur la performance ».