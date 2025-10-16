Mercato : «Le moment de changer», une star du Real Madrid débarque au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, en Ligue des Champions, l'équipe féminine du PSG affronte le Real Madrid. Une rencontre qui sera particulière pour Olga Carmona. En effet, cet été, la joueuse espagnole a quitté la Casa Blanca pour rejoindre le club de la capitale, quittant ainsi son cocon. Mais comme l'a expliqué Carmona, ce transfert au PSG a été dicté par ce volonté de découvrir quelque chose de nouveau.

C'est déjà l'heure des retrouvailles entre Olga Carmona et le Real Madrid. Ce jeudi soir, en Ligue des Champions féminine, le PSG affronte la Casa Blanca et l'Espagnole va donc se retrouver face à son ancien club qu'elle a quitté au mercato estival. Alors que Carmona était pourtant l'une des stars au Real Madrid, elle a fait le choix de signer au PSG. Une décision justifiée par la principale intéressée.

« Je voulais relever ce défi et sortir de ma zone de confort » Pour Le Parisien, Olga Carmona est donc revenue sur son départ du Real Madrid pour le PSG. La championne du monde espagnole a alors expliqué : « J’étais très heureuse aussi au Real Madrid mais ça faisait cinq ans et je sentais que c’était le moment de changer. Je voulais aussi essayer un autre championnat, un autre pays. Je voulais relever ce défi et sortir de ma zone de confort. C’est le meilleur moyen pour continuer à progresser en tant que joueuse, à grandir et à devenir meilleure ».