PSG - Départ de Paris : Le plan du Qatar dévoilé par Riolo !

Axel Cornic

Depuis plusieurs années déjà, les débats autour du Parc des Princes font rage, avec une véritable guerre entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. Ainsi, plusieurs projets semblent avoir été mis en place pour parer à toute éventualité et ainsi offrir une enceinte aux supporters parisiens, que ce soir à la Porte de Saint-Cloud ou ailleurs.

C’est un véritable feuilleton. Depuis très longtemps, le PSG souhaite acheter le Parc des Princes pour pouvoir l'agrandir et effectuer des travaux. Le problème, c’est que le pouvoir actuel en place à la mairie de Paris n’a aucune intention de céder l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, avec un véritable bras de fer qui a donc été engagé.

« C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à Paris » Dans l’After Foot de ce mardi soir, Daniel Riolo a fait un nouveau point sur ce dossier épineux. « Les élections municipales sont attendus avec impatience. C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à l'élection municipale à Paris. Et si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.