Un nouveau crack pour Luis Enrique, le PSG balance

Depuis quelques semaines, Luis Enrique peut s’appuyer sur un autre talent du côté du PSG. Tout droit arrivé du centre de formation, Quentin Ndjantou réalise de bons débuts avec les professionnels. Né en 2007, le Titi Parisien est d’ailleurs bien intégré au sein du groupe pro, et ne manque pas d’ambitions selon ses formateurs.
Une véritable révélation. Le 27 septembre dernier, un PSG miné par les blessures recevait l’AJ Auxerre au Parc des Princes. Malgré de nombreux absents, le club parisien s’était tout de même imposé, alors que Luis Enrique avait décidé de donner du temps de jeu à certains jeunes. Ainsi, Mathis Jangeal (né en 2008) et Quentin Ndjantou (2007) ont tous deux effectués leurs débuts professionnels.
Débuts en pro réussis pour Ndjantou
Si le premier est resté sur le banc depuis, le second lui, a enchaîné. Entré en jeu face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Quentin Ndjantou a ensuite disputé l’intégralité du match face au LOSC avant la trêve. En interne, le PSG est très satisfait de son talent. « On est toujours dans l'idée de développer les jeunes tout en ayant à l'esprit d'être à court terme utile pour l'équipe première », glisse une source du centre de formation parisien à l’Equipe.
« On l'a installé en tant que 9 et on a cherché à le faire progresser à ce poste »
« Compte tenu du profil de Quentin, de sa technique sous pression, de ses prédispositions athlétiques et surtout de son sens du but, on l'a installé en tant que 9 et on a cherché à le faire progresser à ce poste. La suite, ça lui appartient », poursuit cette dernière. L’un de ses formateurs en jeune ajoute : « Quentin, ça a toujours été un gamin qui sait où il veut aller et il met tout en œuvre pour le faire. Il est dans l'analyse de ce qu'on lui dit et intègre très vite ».