Un nouveau crack pour Luis Enrique, le PSG balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique peut s’appuyer sur un autre talent du côté du PSG. Tout droit arrivé du centre de formation, Quentin Ndjantou réalise de bons débuts avec les professionnels. Né en 2007, le Titi Parisien est d’ailleurs bien intégré au sein du groupe pro, et ne manque pas d’ambitions selon ses formateurs.

Une véritable révélation. Le 27 septembre dernier, un PSG miné par les blessures recevait l’AJ Auxerre au Parc des Princes. Malgré de nombreux absents, le club parisien s’était tout de même imposé, alors que Luis Enrique avait décidé de donner du temps de jeu à certains jeunes. Ainsi, Mathis Jangeal (né en 2008) et Quentin Ndjantou (2007) ont tous deux effectués leurs débuts professionnels.

Débuts en pro réussis pour Ndjantou Si le premier est resté sur le banc depuis, le second lui, a enchaîné. Entré en jeu face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Quentin Ndjantou a ensuite disputé l’intégralité du match face au LOSC avant la trêve. En interne, le PSG est très satisfait de son talent. « On est toujours dans l'idée de développer les jeunes tout en ayant à l'esprit d'être à court terme utile pour l'équipe première », glisse une source du centre de formation parisien à l’Equipe.