Zidane : La réponse est tombée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très élogieux à l’égard de João Neves et Vitinha quant à leur niveau de jeu affiché avec le PSG depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane s’est récemment enflammé pour les deux milieux de terrain portugais. Et Vitinha, touché par ces éloges, a répondu à Zidane.

En attendant de savoir s’il reprendra les rênes de l’équipe de France l’été prochain après le long règne de Didier Deschamps qui aura duré quatorze ans, Zinedine Zidane garde un oeil attentif sur les nouveaux talents du football mondial, et notamment au sein du PSG champion d’Europe la saison dernière. L’ancien numéro 10 des Bleus a récemment fait l’éloge de João Neves et Vitinha, et le numéro 17 du PSG lui a répondu en conférence de presse.

« Zidane, un modèle » « Zinedine Zidane, c'est clairement un modèle pour tout le monde dans le football. Et encore plus pour un milieu de terrain », lâche Vitinha, visiblement très touché que Zinedine Zidane ait récemment vanté ses qualités ainsi que celles de son compatriote Neves au PSG.