Mercato - PSG : Le départ de Dembélé déjà annoncé ?

Axel Cornic

En l’espace d’un an, Ousmane Dembélé a totalement explosé, devenant l’un des joueurs les plus importants de la planète. Et ce changement radical pourrait bien poser un problème avec la nouvelle politique adoptée depuis quelques temps par le Paris Saint-Germain, qui ne semble plus autant lié que ça aux stars mondiales.

C’est ce qu’on peut appeler une véritable révolution. Depuis le début du projet QSI, le PSG a été vu comme un amoncèlement de stars, sans réel cohérence. Tout a changé depuis l’arrivée au club de Luis Enrique, qui a souhaité mettre en avant le collectif, se séparant d’ailleurs de grands noms comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

« Imaginons qu'en fin de saison de saison, Dembélé n'a pas ce qu'il demande » Cette nouvelle politique a porté ses fruits, puisque le PSG n’a jamais semblé aussi fort. Pourtant, elle pourrait bien mener vers des dérives problématiques, comme avec la nouvelle star de l’équipe Ousmane Dembélé. « Imaginons qu'en fin de saison de saison, Dembélé n'a pas ce qu'il demande. On sait toujours que ce genre de discussions ça joue sur les performances et ça casse la tête de tout le monde » a fait remarquer Daniel Riolo, dans l’After Foot de ce mardi soir.