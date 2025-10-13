Transfert à 50M€ : Le PSG écœure un club anglais, signature confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG a largement chamboulé son effectif pour répondre aux attentes de Luis Enrique qui a notamment réclamé la signature de Bradley Barcola, recruté en provenance de l'OL pour 50M€. Et dans ce dossier, Liverpool a été battu par le club parisien.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique avait immédiatement réclamé une large revue d'effectif qui passait notamment par le départ de plusieurs stars dont Neymar et Marco Verratti. Dans le sens inverse, le club parisien s'était également massivement renforcé pour lancer une nouvelle ère après celle des grandes stars.

Le PSG avait devancé Liverpool pour Barcola Dans cette optique, le PSG avait notamment réclamé la signature de Bradley Barcola en provenance de l'OL. Pour arracher ce transfert, le club de la capitale avait du lâcher 50M€. Et selon Média Foot, cela a permis de devancer Liverpool, également très chaud dans ce dossier.