Mercato : Le PSG va annoncer trois signatures XXL !

Amadou Diawara

Pour ne pas voir ses hommes forts partir dans un avenir proche, le PSG s'activerait pour les prolonger. D'ailleurs, la direction parisienne souhaiterait annoncer trois nouvelles signatures au cours des prochaines semaines : Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Désiré Doué. Le PSG étant déjà proche de trouver un accord avec les deux premiers.

Depuis plusieurs mois, Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Désiré Doué font le plus grand bonheur du PSG. Etincelants lorsque Luis Enrique fait appel à eux, ces trois joueurs ont été de grands artisans de la saison record parisienne. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ayant réussi un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions en 2024-2025.

Ruiz - Barcola : Un accord est proche au PSG Comblée par les performances de Fabian Ruiz, Désiré Doué et de Bradley Barcola, la direction du PSG compterait les récompenser, mais surtout sécuriser leur avenir le plus vite possible. Pour ce faire, les hautes sphères du club rouge et bleu ont prévu de prolonger ces trois joueurs.