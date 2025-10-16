Transfert à 60M€ : L'offre du PSG qui calme tout le monde !

Axel Cornic

Après un été assez calme, le Paris Saint-Germain préparerait déjà le mercato 2026, avec une première piste annoncée à l’étranger. Elle mène à Manu Koné, milieu de terrain de l’AS Roma qui est en train de devenir l’un des éléments les plus importants de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Ces dernières années, le PSG a misé toujours plus sur les talents français. Et ce n’est pas fini, puisqu'après Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, un autre joueur de l’équipe de France pourrait débarquer à Paris l’été prochain.

Le PSG veut Manu Koné Tout récemment, Il Corriere dello Sport a annoncé que le PSG souhaiterait miser gros sur Manu Koné lors du mercato estival 2026. Le Français de l’AS Roma serait même l’une des grandes priorités de Luis Enrique, qui pense que son profil est parfait pour renforcer un milieu de terrain déjà impressionnant.