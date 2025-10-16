Une offre du PSG révélée : Il est prêt à dire oui pour signer !

Axel Cornic

Recrue surprise il y a un an, Willian Pacho est devenu en quelques mois l’une des valeurs sûres du Paris Saint-Germain. Son duo avec Marquinhos a fait des merveilles et au sein du club parisien on semble déjà vouloir lui offrir un nouveau contrat, afin d’éloigner tout danger.

Lors de son arrivée à l’été 2024, personne ne le connaissait. Discret défenseur de Bundesliga avec l’Eintracht Francfort, Willian Pacho a découvert un nouveau monde à Paris. Mais il a surtout surpris tous les observateurs, en devenant rapidement un titulaire indiscutable de Luis Enrique en défense centrale.

La surprise Pacho Difficile en effet maintenant d’imaginer un PSG sans Willian Pacho, tant il est devenu important pour l’équipe. Et ça ne devrait pas s’arrêter-là, puisqu’à en croire les dernières informations de France Bleu, Paris aurait l’intention de prolonger un contrat qui va déjà jusqu’en 2029.