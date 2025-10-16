Mercato : Un coup à la Cristiano Ronaldo pour le LOSC ?

Lors du dernier mercato estival, Olivier Giroud a quitté le Los Angeles FC. En effet, l'ancien international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC. Alors qu'il va fêter ses 40 ans le 30 septembre prochain, Olivier Giroud s'est prononcé sur cet objectif d'atteindre le même cap que Cristiano Ronaldo.

«40, c'est un chiffre qui me parle»

« Vous avez signé une saison, mais fêterez vos 40 ans en septembre 2026. Est-ce un cap que vous visez déjà ou êtes-vous dans une logique d'un an plus un ? Ça peut être "un plus un", mais ça ne peut être qu'un aussi. Il ne faut pas avoir de regrets. Essayer de vivre à fond les moments et être prêt à arrêter à tout moment. Après, 40, c'est un chiffre qui me parle. Mais c'est une décision d'équipe avec mon épouse, ma famille. C'est une question de lucidité. Si je pense que je peux apporter et que le club aussi est satisfait de moi, on se mettra autour d'une table et on verra avec Olivier (Létang) », a confié Olivier Giroud lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Pour rappel, le numéro 9 du LOSC est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026.