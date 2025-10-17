OL : Le transfert à l'OM pour éviter une catastrophe ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de modifier complètement son effectif cet été, l'OL a démarré la saison tambour battant en proposant un collectif sérieux et appliqué. Le mercato pourrait se poursuivre avec l'arrivée attendue de Hans Hateboer en provenance du Stade rennais. Un choix qui est loin de convaincre Pierre Ménès qui estime que le nom d'Ulisses Garcia aurait pu être coché.

Arrière droit de 31 ans, Hans Hateboer se rapproche d'un départ de Rennes, un peu plus d'un an après son arrivée. Le Néerlandais serait proche d'une signature à l'OL puisque le club compte bien utiliser son joker pour étoffer son effectif. Toutefois le défenseur n'a pas laissé une forte impression du côté de Rennes. Pierre Ménès conseillerait davantage un joueur de l'OM...

Un joueur de l'OM à l'OL ? Toujours présent à l'OM, Ulisses Garcia sait que son départ a été évoqué cet été. Le Suisse est resté mais il aurait visiblement été une bonne solution pour l'OL. « Sylla de Strasbourg, Garcia de Marseille, sans compter l’étranger. Il y avait tellement mieux à faire » déclare Pierre Ménès sur son compte X à un internaute lui demandant des noms pour ce recrutement lyonnais, après avoir remis en question la signature d'Hans Hateboer à l'OL.