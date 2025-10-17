Deschamps : La visite révélée pour le faire signer à l'OM !

Révélé sous le maillot de l'AJ Auxerre, Philippe Mexès est ensuite parti en Italie pour évoluer à l'AS Rome. Mais voilà que le défenseur central aurait très bien pu faire son grand retour en Ligue 1. Et c'est à l'OM qu'il aurait pu poser ses valises. En effet, du temps où Didier Deschamps était l'entraîneur du club phocéen, il y a eu un intérêt comme l'a révélé Mexès.
Avant de prendre les commandes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps était l'entraîneur de l'OM. Ayant fait vivre de belles heures au club phocéen, le technicien de 57 ans avait également tenté certains coups sur le marché des transferts. Ça avait notamment été le cas avec un certain Philippe Mexès. C'est ainsi que Deschamps s'était déplacé pour tâter le terrain avec le défenseur central, alors à l'AS Rome.
« Je me souviens à l'époque, Deschamps était venu »
Philippe Mexès à l'OM, ça aurait pu se faire à l'initiative de Didier Deschamps. En effet, interrogé par Kampo, l'ancien de l'AJ Auxerre a raconté son rendez-vous manqué avec le club phocéen, expliquant : « Je me souviens à l'époque, Deschamps était venu. J'ai failli à l'OM avec Deschamps ? Oui. Deschamps était venu à Rome et avait demandé si je voulais venir à Marseille ».
« Je regrette un petit peu quand même »
« J'aurais rêvé. Ça ne s'est pas fait ? Oui. Je regrette un petit peu quand même. Un peu. Mais j'ai eu l'AS Rome. Marseille, c'était mon club coup de coeur », a poursuivi Philippe Mexès qui n'a finalement pas eu cette chance de signer à l'OM.