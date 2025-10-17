Deschamps : La visite révélée pour le faire signer à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot de l'AJ Auxerre, Philippe Mexès est ensuite parti en Italie pour évoluer à l'AS Rome. Mais voilà que le défenseur central aurait très bien pu faire son grand retour en Ligue 1. Et c'est à l'OM qu'il aurait pu poser ses valises. En effet, du temps où Didier Deschamps était l'entraîneur du club phocéen, il y a eu un intérêt comme l'a révélé Mexès.

Avant de prendre les commandes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps était l'entraîneur de l'OM. Ayant fait vivre de belles heures au club phocéen, le technicien de 57 ans avait également tenté certains coups sur le marché des transferts. Ça avait notamment été le cas avec un certain Philippe Mexès. C'est ainsi que Deschamps s'était déplacé pour tâter le terrain avec le défenseur central, alors à l'AS Rome.

« Je me souviens à l'époque, Deschamps était venu » Philippe Mexès à l'OM, ça aurait pu se faire à l'initiative de Didier Deschamps. En effet, interrogé par Kampo, l'ancien de l'AJ Auxerre a raconté son rendez-vous manqué avec le club phocéen, expliquant : « Je me souviens à l'époque, Deschamps était venu. J'ai failli à l'OM avec Deschamps ? Oui. Deschamps était venu à Rome et avait demandé si je voulais venir à Marseille ».