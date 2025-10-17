OM - «De Zerbi va peut-être partir» : L'appel qui choque Longoria !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque l'OM boucle la signature de Roberto De Zerbi, plusieurs observateurs ont du mal à y croire compte tenu du fait que le technicien italien était convoité par de grands clubs européens. Mais Pablo Longoria révèle avoir reçu un appel qui l'a prévu que Roberto De Zerbi allait quitter Brighton. Ce qui a tout changé.

Longoria raconte son appel à De Zerbi « Ce processus a demandé beaucoup d'énergie sincèrement (rires). Comment on en est arrivé là ? C'était quelque chose d'étrange. Nous recherchions un entraîneur après une saison très difficile. Oui, nous avons disputé la demi-finale contre l'Atalanta en Ligue Europa, mais nous avons terminé le championnat à la 8e place, ce qui est inacceptable à Marseille. Depuis février, nous savions que nous devions chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont refusé avant la demi-finale de la Ligue Europa, mais au même moment, un ami m'a appelé. Il m'a dit : "La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne." Dix secondes plus tard, j'appelais l'agent de Roberto (rires) », lâche le président de l'OM dans une interview accordée à la chaîne YouTube Business of Sport, avant de poursuivre.