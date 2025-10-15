Transfert de Dembélé : Le PSG prêt à faire une folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fort de son Ballon d'Or et de sa saison exceptionnelle, Ousmane Ballon d'Or se verrait bien obtenir un salaire XXL pour prolonger son contrat au PSG. Cependant, bien décidé à poursuivre son nouveau projet, le club de la capitale pour prendre le risque de perdre son numéro 10.

Après avoir obtenu son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé verrait les choses en grand, y compris pour son salaire. Selon les informations de L'EQUIPE, le numéro 10 du PSG réclamerait effectivement un salaire XXL à sa direction pour étendre son bail qui s'achève en 2028. Cependant, d'après Jérôme Rothen, le PSG n'est pas du tout sur la même longueur d'ondes.

Le PSG refuse de craquer pour Dembélé « Le PSG doit-il céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : Non. Je te dis ça parce que Luis Campos est venu nous l'expliquer pendant une heure et demie. On est en droit de croire son discours qui n'a pas évolué. Et je peux le confirmer car j'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.