57M€ : L’OL prépare un transfert de folie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finalement resté à l'OL cet été malgré les nombreuses sollicitations dont il faisait l'objet et la situation financière du club rhodanien, Malick Fofana pourrait être vendu dans les prochains mois. Et la direction de l'OL aurait fixé un départ à hauteur de 57M€ pour les courtisans de l'attaquant belge...

Longtemps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Malick Fofana (20 ans) aurait pu permettre à l'OL de renflouer les caisses avec un gros transfert comme ce fut le cas pour Rayan Cherki et Georges Mikautadze. La direction du club rhodanien a finalement conservé de conserver l'attaquant belge en dépit des grosses difficultés financières, et cela pourrait lui rapporter gros dans les mois à venir.

Fofana bientôt vendu pour 57M€ ? En effet, selon le site spécialisé anglais The Hard Tackle, Malick Fofana aurait un bon de sortie de la part de l'OL en cas d'offre à hauteur de 57M€, et ce dès le prochain mercato hivernal. Il faut dire que les prétendants sont déjà au rendez-vous pour le crack belge de l'OL...