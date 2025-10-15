A peine arrivé à l'OM, il s'annonce dans une autre équipe !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Alors qu'il prend peu à peu ses marques à Marseille, le milieu de terrain de 25 ans se voit déjà dans une autre équipe. En effet, l'international anglais a fait part de son souhait de retrouver la sélection des Three Lions lors de la trêve internationale du mois de novembre.

Alors que le contrat d'Angel Gomes s'est achevé le 30 juin 2025, l'OM a profité de l'occasion pour le recruter librement et gratuitement. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a officialisé la signature de l'ex-milieu de terrain du LOSC le 4 juillet, et ce, après avoir annoncé un accord de principe le 11 juin.

Angel Gomes veut retrouver l'Angleterre Lors d'un entretien accordé au Phocéen, Angel Gomes a avoué qu'il voulait à tout prix retrouver la sélection anglaise. Le numéro 8 de l'OM voulant honorer sa cinquième sélection avec les Three Lions dès le mois de novembre.