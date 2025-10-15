Dembélé - PSG : Alerte sur le mercato !

Amadou Diawara

Arrivé lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2028. Alors que son numéro 10 vient de remporter le Ballon d'Or, le club de la capitale est conscient qu'il doit absolument boucler sa prolongation pour sécuriser son avenir. En ce sens, les hautes sphères du PSG auraient lancé les hostilités avec le clan Dembélé.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, la direction du PSG a décidé de s'activer pour gérer le dossier des prolongations. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient voir treize joueurs rempiler au total : Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marquinhos, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou, Willian Pacho et Noham Kamara.

Prolongations au PSG : Dembélé est le plus gros cas à gérer Comme précisé par L'Equipe, le plus gros cas à gérer côté PSG est celui d'Ousmane Dembélé, qui a été sacré Ballon d'Or le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Consciente de la situation, l'écurie rouge et bleu aurait déjà avancé ses pions pour mener à bien ce dossier.