Le PSG a choisi ses trois prochaines signatures !

Axel Cornic

Très calme sur le mercato cet été, le Paris Saint-Germain semble avoir un plan précis pour l’avenir à court terme. En effet, trois pistes très sérieuses sont annoncées du côté des Champions d’Europe, qui ont l’intention d’asseoir leur hégémonie dans les années à venir.

Après la victoire éclatante en Ligue des Champions, certains s’attendaient également à un mercato très chaud. On a pourtant assisté à un été étrangement calme pour le PSG, qui nous avait habitué à mieux sur le marché des transferts.

Place à Barcola, Mayulu et Pacho Pourtant, au sein du PSG on semble avoir les idées précises en ce qui concerne le recrutement. Et ça ne concerne pas l’extérieur, puisqu’il s’agit plutôt de prolongations de joueurs déjà au club. Et à en croire les dernières révélations de L’Equipe les priorités sont trois avec Bradley Barcola, Senny Mayulu et Willian Pacho.