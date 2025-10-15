Retour de Karim Benzema : Le transfert est confirmé ?

Axel Cornic

En Arabie Saoudite depuis 2023 et son départ du Real Madrid, Karim Benzema pourrait faire son retour en Europe. L’attaquant de 37 ans serait en effet dans le viseur de Fenerbahçe, prêt à faire des folies afin de le convaincre de quitter la Saudi Pro League.

Depuis quelques années, des nombreuses stars européennes décident de quitter le continent pour s’expatrier en Arabie Saoudite. Mais nombreuses sont celles qui reviennent, comme on l’a vu cet été à l’OM avec Pierre Emerick Aubameyang.

Benzema en Turquie Et le prochain pourrait bien choquer tout le monde. Les médias turcs annoncent en effet ce mardi que Fenerbahçe souhaiterait s’offrir les services de Karim Benzema, qui est actuellement sous contrat avec Al Ittihad jusqu’e juin 2026. Ce serait un immense coup, avec plusieurs sources qui expliquent que le Français ne serait pas insensible à cette option.