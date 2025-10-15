Retour de Karim Benzema : Le transfert est confirmé ?

En Arabie Saoudite depuis 2023 et son départ du Real Madrid, Karim Benzema pourrait faire son retour en Europe. L’attaquant de 37 ans serait en effet dans le viseur de Fenerbahçe, prêt à faire des folies afin de le convaincre de quitter la Saudi Pro League.
Depuis quelques années, des nombreuses stars européennes décident de quitter le continent pour s’expatrier en Arabie Saoudite. Mais nombreuses sont celles qui reviennent, comme on l’a vu cet été à l’OM avec Pierre Emerick Aubameyang.
Benzema en Turquie
Et le prochain pourrait bien choquer tout le monde. Les médias turcs annoncent en effet ce mardi que Fenerbahçe souhaiterait s’offrir les services de Karim Benzema, qui est actuellement sous contrat avec Al Ittihad jusqu’e juin 2026. Ce serait un immense coup, avec plusieurs sources qui expliquent que le Français ne serait pas insensible à cette option.
Fenerbahçe, c’est du sérieux
Cette piste semble se confirmer au fil des heures ! D’après les informations de Mediaset, il y aurait eu un premier contact tout récemment entre le club stambouliote et l’entourage de Karim Benzema. A noter que Fenerbahçe serait même disposé à vendre Jhon Duran, blessé depuis le mois d'aout dernier, afin d’accueillir le Ballon d’Or 2022.