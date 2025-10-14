Le grand retour de Karim Benzema : La bombe du jour !

Amadou Diawara

Exilé à Al Ittihad (Arabie Saoudite) depuis le 1er juillet 2023, Karim Benzema aimerait faire son retour en Europe avant de mettre un terme à sa carrière. Et cela tombe plutôt bien, puisque Fenerbahçe serait prêt à lui tendre les bras en 2026. En effet, Karim Benzema serait la grande priorité du club turc, qui compterait sacrifier Jhon Durán pour le recruter.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema était parti pour prolonger avec le Real Madrid. Mais finalement, l'ex-international français a migré vers l'Arabie Saoudite, signant librement et gratuitement à Al Ittihad.

Transfert : Benzema veut revenir en Europe D'après les indiscrétions de Fotomaç, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu en Arabie Saoudite. Lié à Al Ittihad jusqu'au 30 juin 2026, le buteur de 37 ans pourrait changer de cap dès le prochain mercato hivernal. En effet, Karim Benzema aimerait revenir en Europe avant de mettre un terme à sa carrière. D'ailleurs, il aurait déjà une piste pour réaliser son souhait.