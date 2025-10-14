Zidane lâche la France : c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé pour la première fois avec l’Algérie, Luca Zidane s'est rapidement intégré au sein de l'équipe nationale. Le portier de 27 ans, fils de Zinedine Zidane, a impressionné par son humilité et sa simplicité, trouvant aisément sa place parmi les Fennecs selon un proche du groupe, rapporté par le quotidien L’Équipe.

International français chez les jeunes jusqu'en U20, et vainqueur de l’Euro U17 il y a dix ans, Luca Zidane a pris la décision de représenter l’Algérie, changeant ainsi de nationalité sportive. Le fils du Ballon d’Or 1998 a été appelé par Vladimir Petkovic en ce mois d’octobre et pourrait faire ses grands débuts ce mardi, face à l’Ouganda.

Luca Zidane est « fier d'être Algérien » « C'est les origines de mon grand-père. Je suis fier d'être Algérien. Je suis vraiment content d'être là pour ma première sélection. Le plus important c'est demain sur le terrain. Tout donner pour rendre fier le peuple algérien, s’était justifié le fils de Zinedine Zidane, rapporté par Ennaharonline. Je suis très reconnaissant d'avoir reçu l'invitation pour l'équipe nationale. C'est un grand honneur pour moi. »