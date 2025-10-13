Mbappé : Deschamps prépare un sale coup, il dégaine en direct !

Amadou Diawara

Victime d'une rechute, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie face à l'Islande ce lundi soir. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche, Walid Acherchour a annoncé que Didier Deschamps allait aligner Maghnes Akliouche d'entrée lors de la quatrième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Et à en croire le journaliste de RMC Sport, ce choix n'est pas du tout un cadeau pour le milieu offensif de 23 ans.

Lors du duel entre le Real Madrid et Villarreal (3-1, le 4 octobre), Kylian Mbappé a été victime d'une légère entorse de la cheville droite. Malgré tout, Didier Deschamps a titularisé son capitaine et numéro 10 face à l'Azerbaïdjan (3-0, le 10 octobre). Toutefois, Kylian Mbappé a rechuté lors de cette rencontre.

Islande-France : Privé de Mbappé, Deschamps va aligner Akliouche d'entrée De nouveau blessé, Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande, prévu ce lundi soir. Pour pallier l'absence du numéro 10 du Real Madrid, Didier Deschamps devrait titulariser Maghnes Akliouche. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.