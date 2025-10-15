Le PSG veut signer deux joueurs, c'est urgent !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont prévu de prolonger treize joueurs au total : Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marquinhos, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou, Willian Pacho et Noham Kamara. Parmi tous ces dossiers, deux sont particulièrement urgents. Alors que Fabian Ruiz et Senny Mayulu sont en fin de contrat le 30 juin 2027, les hautes sphères du PSG compteraient les faire rempiler dans les prochains mois.

Ces dernières saisons, le PSG a l'habitude d'ouvrir les dossiers des prolongations dès la fin du mercato estival, et ce, entre septembre et décembre. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas changer leur fusil d'épaule lors de cet exercice 2025-2026.

