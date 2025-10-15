PSG : Transferts à 402M€, c'est terminé !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG cassé sa tirelire pour recruter à la fois Neymar et Kylian Mbappé. Au total, les deux stars mondiales ont couté 402M€ (222M€ le Brésilien et 180M€ le Français) au club rouge et bleu. Inquiété par le fair-play financier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne peut plus se permettre de faire de telles folies sur le mercato.

Durant le mercato estival 2017, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est offert à la fois Neymar et Kylian Mbappé, dépensant une fortune pour pouvoir faire plier à la fois le FC Barcelone et l'AS Monaco.

Le PSG a lâché 402M€ pour recruter Neymar et Mbappé Pour arracher Neymar au FC Barcelone, le PSG a déboursé environ 222M€, soit le montant de la clause libératoire de la vedette brésilienne. En ce qui concerne Kylian Mbappé, le club de la capitale et l'AS Monaco ont conclu un prêt avec une option d'achat. Le PSG ayant levé la clause à 180M€ de l'actuel pensionnaire du Real Madrid. D'après L'Equipe, l'écurie rouge et bleu ne peut plus se permettre de lâcher de telles sommes sur le mercato.