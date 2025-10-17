AccueilMercato Football

Un nouveau buteur au PSG : Le transfert qui capote au dernier moment !

Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui en Turquie, du côté de Fenerbahce, Jhon Duran aurait très bien pu être un joueur du PSG à l'heure actuelle. En effet, en janvier dernier, alors que le Colombien évoluait à Aston Villa, son transfert vers le club de la capitale était visiblement en passe d'être réglé. Et c'est Luis Campos qui était ainsi sur le point de faire signer Duran à Paris.

En janvier dernier, le PSG a profité du mercato hivernal pour apporter une seule retouche à l'effectif de Luis Enrique. C'est ainsi que Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en provenance de Naples. Mais voilà qu'une deuxième recrue était proche de débarquer à Paris. En effet, toujours dans le secteur offensif, c'est Jhon Duran qui aurait pu signer au PSG alors que Luis Campos souhaitait recruter l'attaquant colombien alors à Aston Villa.

« Ça loupe pour pas grand chose Jhon Duran »

Comme révélé par Romain Molina, Jhon Duran était ainsi tout proche de signer au PSG il y a quelques mois de cela. Pour Colinterview, le journaliste a expliqué : « Campos est à deux doigts de ramener Jhon Duran cet hiver au PSG. Ça loupe pour pas grand chose Jhon Duran. Ça loupe parce que Kolo Muani ne va pas à Villa. Il est à deux doigts de ramener Duran ».

« Duran, c’est un mec ingérable »

Le PSG a donc loupé Jhon Duran. Un échec qui a toutefois permis au club de la capitale d'éviter certains problèmes à cause du Colombien ? « Il était en surchauffe. Unai Emery, qui connait le football, pourquoi il ne le mettait pas titulaire ? Pourquoi Villa l’a vendu dès qu’il y a eu une offre ? Ils sentaient la banane arriver les mecs. Duran, c’est un mec ingérable. Le père et Yamal est light à côté de l’entourage de Duran », a poursuivi Molina.

