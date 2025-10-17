Un nouveau buteur au PSG : Le transfert qui capote au dernier moment !

Aujourd'hui en Turquie, du côté de Fenerbahce, Jhon Duran aurait très bien pu être un joueur du PSG à l'heure actuelle. En effet, en janvier dernier, alors que le Colombien évoluait à Aston Villa, son transfert vers le club de la capitale était visiblement en passe d'être réglé. Et c'est Luis Campos qui était ainsi sur le point de faire signer Duran à Paris.
En janvier dernier, le PSG a profité du mercato hivernal pour apporter une seule retouche à l'effectif de Luis Enrique. C'est ainsi que Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en provenance de Naples. Mais voilà qu'une deuxième recrue était proche de débarquer à Paris. En effet, toujours dans le secteur offensif, c'est Jhon Duran qui aurait pu signer au PSG alors que Luis Campos souhaitait recruter l'attaquant colombien alors à Aston Villa.
« Ça loupe pour pas grand chose Jhon Duran »
Comme révélé par Romain Molina, Jhon Duran était ainsi tout proche de signer au PSG il y a quelques mois de cela. Pour Colinterview, le journaliste a expliqué : « Campos est à deux doigts de ramener Jhon Duran cet hiver au PSG. Ça loupe pour pas grand chose Jhon Duran. Ça loupe parce que Kolo Muani ne va pas à Villa. Il est à deux doigts de ramener Duran ».
« Duran, c’est un mec ingérable »
Le PSG a donc loupé Jhon Duran. Un échec qui a toutefois permis au club de la capitale d'éviter certains problèmes à cause du Colombien ? « Il était en surchauffe. Unai Emery, qui connait le football, pourquoi il ne le mettait pas titulaire ? Pourquoi Villa l’a vendu dès qu’il y a eu une offre ? Ils sentaient la banane arriver les mecs. Duran, c’est un mec ingérable. Le père et Yamal est light à côté de l’entourage de Duran », a poursuivi Molina.