Mercato : Une star recale le PSG et ses «millions», la presse espagnole se régale !

Il y a quelques semaines de cela, le PSG a tenté un gros coup sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale a voulu s'offrir la star du FC Barcelone, Alexia Putellas, pour renforcer son équipe féminine. Malgré un contrat juteux, l'Espagnole a recalé le PSG. Un choix fort de Putellas, restée au Barça, qui a fait le bonheur de la presse ibérique.

Double Ballon d'Or, star du football féminin et du FC Barcelone, Alexis Putellas a dit non au PSG. Alors que le club de la capitale était prêt à payer sa clause libératoire d'environ 1M€ et lui offrir un contrat de 4 ans, l'Espagnol a choisi de rester chez les Blaugrana. D'ailleurs, interrogée sur l'offre du PSG, Putellas s'est justifiée, confiant : « Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions. J'ai parlé avec le club : "Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Vous comptez sur moi ou non ?". Le débat s'est terminé là. Le présent, c'est le maillot que je porte. (...) Quand cette offre est arrivée, il n'y a pas eu plus de débat ».

« Il y a des décisions qui définissent une carrière, et d'autres qui définissent une personne » Alexia Putellas aurait donc pu toucher le pactole au PSG, mais elle a donc préféré continuer au FC Barcelone. Un échec du club de la capitale qui fait le bonheur de la presse espagnole. En effet, dans son édito pour Sport, la journaliste Iulene Servent confie sur ce dossier Putellas : « Il y a des décisions qui définissent une carrière, et d'autres qui définissent une personne. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu accepter une offre de plusieurs millions, très tentante, mais pour la capitaine du Barça, « il n'y avait pas de débat », car entre l'argent et l'amour, c'était clair »