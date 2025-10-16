PSG : C’est confirmé, Luis Enrique réclame deux signatures !

Très attentif aux situation contractuelles de son effectif, le PSG devrait prochainement se pencher sur deux cas plutôt urgents : ceux de Fabian Ruiz et de Senny Mayulu. Tous deux voient leur contrat expirer en 2027, et pour ce qui est de Luis Enrique, hors de question de les voir partir de sitôt.
L’heure est à l’étude des contrats au PSG. Alors qu’Ousmane Dembélé aurait demandé une revalorisation salariale comme l’a indiqué l’Equipe au cours des dernières heures, nul doute que les dirigeants parisiens vont prochainement étudier de près certains cas de prolongations.
Fabian Ruiz et Senny Mayulu en fin de contrat en 2027
Si le cas le plus chaud et urgent concernant Gianluigi Donnarumma dont le contrat expirait en 2026, le portier italien a quitté le PSG pour Manchester City cet été. Par ordre croissant, viennent après Fabian Ruiz et Senny Mayulu, tous deux en fin de contrat en juin 2027.
Luis Enrique ne veut pas les perdre
A en croire les dernières indiscrétions d’Ici Paris Île-de-France, les deux milieux de terrain font totalement partie des plans de Luis Enrique à l’avenir. Devenu un élément indiscutable de l’entrejeu du PSG, Fabian Ruiz devrait donc se voir offrir un nouveau bail prochainement, tout comme Senny Mayulu, qui ne cesse de monter en puissance. Luis Enrique ne veut en aucun cas perdre l’un de ces éléments.