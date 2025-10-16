PSG : C’est confirmé, Luis Enrique réclame deux signatures !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif aux situation contractuelles de son effectif, le PSG devrait prochainement se pencher sur deux cas plutôt urgents : ceux de Fabian Ruiz et de Senny Mayulu. Tous deux voient leur contrat expirer en 2027, et pour ce qui est de Luis Enrique, hors de question de les voir partir de sitôt.

L’heure est à l’étude des contrats au PSG. Alors qu’Ousmane Dembélé aurait demandé une revalorisation salariale comme l’a indiqué l’Equipe au cours des dernières heures, nul doute que les dirigeants parisiens vont prochainement étudier de près certains cas de prolongations.

Fabian Ruiz et Senny Mayulu en fin de contrat en 2027 Si le cas le plus chaud et urgent concernant Gianluigi Donnarumma dont le contrat expirait en 2026, le portier italien a quitté le PSG pour Manchester City cet été. Par ordre croissant, viennent après Fabian Ruiz et Senny Mayulu, tous deux en fin de contrat en juin 2027.