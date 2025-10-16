Il débarque au PSG, c’est le choc total !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant disputé 90 minutes face au LOSC avant la trêve, Quentin Ndjantou s’est révélé être une belle surprise sur ce début de saison au PSG. Tout droit débarqué du centre de formation, le nouveau numéro 47 souhaite poursuivre sa progression, tout en étant impressionné par le niveau technique des professionnels.

Une belle révélation du côté du PSG. Issu de la génération 2007, Quentin Ndjantou a récemment été appelé avec les pros par Luis Enrique. Ayant effectué de très bons débuts contre Auxerre fin septembre, le polyvalent numéro 47 a ensuite connu ses débuts en Ligue des Champions lors du choc face au FC Barcelone, avant de vivre sa première titularisation contre le LOSC quelques jours plus tard.

« Quentin, ça a toujours été un gamin qui sait où il veut aller » Du côté du PSG, on serait très satisfait des débuts et de l’attitude de Quentin Ndjantou indique l’Equipe. Auprès du quotidien sportif, l’un des anciens formateurs du crack né en 2007 loue le comportement de son ancien protégé : « Quentin, ça a toujours été un gamin qui sait où il veut aller et il met tout en œuvre pour le faire. Il est dans l'analyse de ce qu'on lui dit et intègre très vite. »