Transfert au Real Madrid : Le malaise qui va régaler l’OM ?

Pierrick Levallet

L’OM pourrait se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club phocéen pourrait notamment envisager le recrutement d’un nouvel attaquant. Le nom d’Endrick a été évoqué ces derniers temps. Le buteur de 19 ans traverse un véritable malaise au Real Madrid et pourrait donc se laisser tenter par l’idée de se relancer loin de la capitale espagnole.

Après un été particulièrement agité sur le mercato, l’OM pourrait remettre cela cet hiver. Le club phocéen ne serait pas contre offrir de nouvelles options à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. L’arrivée d’un autre attaquant ne serait notamment pas à exclure. Ces derniers jours, le nom d’Endrick a été évoqué.

Endrick vit en plein malaise au Real Madrid Comme le rapporte SPORT, l’international auriverde vivrait un véritable malaise au Real Madrid. Le Brésilien n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Le buteur de 19 ans vivrait plutôt mal sa situation, à l’image de sa réaction ce dimanche contre Getafe quand il a appris qu’il n’entrerait pas en jeu (il a mis un coup de pied dans une bouteille).