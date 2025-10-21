Transfert au PSG : La décision est prise pour une star de l'OM !

Depuis le début de la saison, Daniel Riolo ne tari pas d'éloges à l'égard de Mason Greenwood, n'hésitant pas à dire que le numéro 10 de l'OM est meilleur que Bradley Barcola. Malgré tout, le journaliste français estime qu'il ne serait pas judicieux pour le PSG de recruter l'attaquant de Roberto De Zerbi.
Etincelant depuis le début de saison, Mason Greenwood séduit fortement Daniel Riolo. En effet, le journaliste français ne tari pas d'éloges à l'égard du numéro 10 de l'OM ces derniers mois. D'ailleurs, Daniel Riolo affirme que Mason Greenwood est meilleur que Bradley Barcola. Malgré tout, Daniel Riolo ne voit pas le Marseillais remplacer le Parisien au PSG.
OM : Barcola remplacé par Greenwood au PSG ?
« Si je prends Barcola ou Greenwood ? Ah je prends Greenwood, mais je le prends en étant convaincu que je vais réussir à le discipliner comme Barcola, dans l’espoir d’en faire un joueur régulier », a confié Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.
«Dans ce PSG là, je ne pense pas que je prends Greenwood»
Dans la foulée, Daniel Riolo en a remis une couche : « Est-ce que je prends Greenwood dans cet effectif du PSG ? J’ai déjà des mecs techniques devant, ça va être emmerdant avec Doué ou Kvara. Je dis souvent que quand tu empiles les joueurs de talent devant, c’est un piège pour l'entraîneur. Greenwood a besoin d’être un leader, il a besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on le corrige. Dans ce PSG là, je ne pense pas que je prends Greenwood à la place de Barcola ».