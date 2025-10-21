Transfert au PSG : La décision est prise pour une star de l'OM !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Daniel Riolo ne tari pas d'éloges à l'égard de Mason Greenwood, n'hésitant pas à dire que le numéro 10 de l'OM est meilleur que Bradley Barcola. Malgré tout, le journaliste français estime qu'il ne serait pas judicieux pour le PSG de recruter l'attaquant de Roberto De Zerbi.

OM : Barcola remplacé par Greenwood au PSG ? « Si je prends Barcola ou Greenwood ? Ah je prends Greenwood, mais je le prends en étant convaincu que je vais réussir à le discipliner comme Barcola, dans l’espoir d’en faire un joueur régulier », a confié Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir.