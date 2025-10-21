Transfert : PSG, OM... Furieux, il veut partir au plus vite !

Amadou Diawara

Depuis le lancement de la saison 2025-2026, Endrick n'a pas disputé une seule minute avec le Real Madrid. En effet, Xabi Alonso préfère aligner Kylian Mbappé ou Gonzalo Garcia à la pointe de son attaque. Pas du tout satisfait par sa situation actuelle, Endrick voudrait aller voir ailleurs le plus vite possible. Une bonne nouvelle pour le PSG et l'OM, qui veulent recruter le crack brésilien cet hiver.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. A tel point que les Merengue ont déboursé environ 47,5M€ pour boucler son transfert.

Le PSG et l'OM en pincent pour Endrick Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2024, Endrick est dans une situation très compliquée depuis quelques mois. En effet, le buteur brésilien n'arrive pas du tout à obtenir les bonnes grâces de Xabi Alonso. Endrick n'ayant pas joué la moindre minute lors de cet exercice 2025-2026. D'ailleurs, le crack de 19 ans a craqué en plein match ce dimanche à cause des choix de son entraineur.