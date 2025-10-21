Kylian Mbappé, le mariage «incroyable» !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé s’est de nouveau montré comme le grand sauveur du Real Madrid ce dimanche soir. Unique buteur de la rencontre face à Getafe, le capitaine de l’équipe de France a offert la victoire aux siens (0-1). Le match a d’ailleurs été l’occasion de voir son association avec Arda Güler à l’oeuvre. Et Xabi Alonso n’a pas manqué de s’enflammer après la partie.

L'association Mbappé - Güler régale le Real Madrid Le milieu offensif turc a délivré sa cinquième passe décisive de l’exercice 2025-2026 en servant Kylian Mbappé plein axe ce dimanche. L’entente entre les deux hommes est d’ailleurs un motif de satisfaction pour le Real Madrid comme le rapporte L’Equipe. Xabi Alonso n’a d’ailleurs pas manqué de s’enflammer après la partie au sujet de l’association entre les deux joueurs.