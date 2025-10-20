Kylian Mbappé : La nouvelle relation qui fait vibrer le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a une nouvelle fois sauvé le Real Madrid ce dimanche. Le capitaine de l’équipe de France a marqué le seul et unique but de la rencontre face à Getafe (0-1). Ce match a d’ailleurs permis de voir la nouvelle relation entre l’attaquant de 26 ans et Arda Güler à l’oeuvre.

Le match contre Getafe ce dimanche a une nouvelle fois démontré à quel point le Real Madrid était devenu dépendant de Kylian Mbappé. Il a fallu attendre la 80e minute de jeu et un nouveau but du capitaine de l’équipe de France pour débloquer la rencontre et offrir la victoire aux Merengue (0-1).

L'entente Mbappé - Güler régale le Real Madrid Le match a d’ailleurs été l’exemple parfait de la nouvelle relation entre Kylian Mbappé et Arda Güler qui régale le Real Madrid. C’est le milieu offensif turc qui a servi l’ancien du PSG sur son 15e but toutes compétitions confondues. Comme le rapporte L’Equipe, cette entente est d’ailleurs un motif de satisfaction pour le club madrilène.