Kylian Mbappé : La nouvelle relation qui fait vibrer le Real Madrid !

Kylian Mbappé a une nouvelle fois sauvé le Real Madrid ce dimanche. Le capitaine de l’équipe de France a marqué le seul et unique but de la rencontre face à Getafe (0-1). Ce match a d’ailleurs permis de voir la nouvelle relation entre l’attaquant de 26 ans et Arda Güler à l’oeuvre.
Le match contre Getafe ce dimanche a une nouvelle fois démontré à quel point le Real Madrid était devenu dépendant de Kylian Mbappé. Il a fallu attendre la 80e minute de jeu et un nouveau but du capitaine de l’équipe de France pour débloquer la rencontre et offrir la victoire aux Merengue (0-1).
L'entente Mbappé - Güler régale le Real Madrid
Le match a d’ailleurs été l’exemple parfait de la nouvelle relation entre Kylian Mbappé et Arda Güler qui régale le Real Madrid. C’est le milieu offensif turc qui a servi l’ancien du PSG sur son 15e but toutes compétitions confondues. Comme le rapporte L’Equipe, cette entente est d’ailleurs un motif de satisfaction pour le club madrilène.
Le Real Madrid conserve sa place de leader de la Liga
Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, Kylian Mbappé est irrésistible. Mais Arda Güler semble également avoir prouvé qu’il méritait une place de titulaire au sein de la Casa Blanca désormais. Avec sa victoire sur la pelouse de Getafe, le Real Madrid a conservé sa place de leader de la Liga, avec deux points d’avance sur le FC Barcelone avant le Clasico le 26 octobre.