Mbappé : Le coup historique qui va dégoûter Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Au Real Madrid depuis l’été 2024, Kylian Mbappé est déjà en train de marquer les esprits. Irrésistible depuis le début de cette saison, le capitaine de l’équipe de France pourrait décrocher quelques records chez les Merengue. De cette manière, il pourrait éclipser un certain Cristiano Ronaldo de l’histoire du club madrilène.

Kylian Mbappé est irrésistible depuis le début de saison. L’arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid semble avoir changé de nombreuses choses pour le capitaine de l’équipe de France, qui rayonne sous les ordres du technicien espagnol. L’attaquant de 26 ans est tellement en forme qu’il pourrait faire tomber quelques records dès sa deuxième saison au sein de la Casa Blanca.

Mbappé bien parti pour éclipser Cristiano Ronaldo ? Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé pourrait notamment éclipser un certain Cristiano Ronaldo de l’histoire du Real Madrid. Le champion du monde 2018 a déjà marqué plus de buts que le Portugais après autant de temps passé chez les Merengue. Le natif de Bondy est sur d’excellentes bases, et pourrait faire tomber quelques records du quintuple Ballon d’Or s’il poursuit sur sa lancée.