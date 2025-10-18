Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le coup légendaire !

Pierrick Levallet

14 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Les statistiques de Kylian Mbappé avec le Real Madrid depuis le début de saison sont époustouflantes. Le capitaine de l’équipe de France est irrésistible sous les ordres de Xabi Alonso. Et s’il continue sur sa lancée, il pourrait bien marquer l’histoire des Merengue dès son deuxième exercice dans la capitale espagnole.

Mbappé en route pour décrocher un record de Cristiano Ronaldo Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé affiche des statistiques légendaires. Le champion du monde 2018 semble d’ailleurs en bonne voie pour faire mieux que les 61 buts de Cristiano Ronaldo en 2014-2015. Le quintuple Ballon d’Or est l’actuel meilleur buteur du Real Madrid sur une saison. Mais si la Casa Blanca dispute plus de 60 matchs sur cet exercice 2025-2026, Kylian Mbappé pourrait probablement le dépasser.