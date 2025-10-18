Kylian Mbappé : Le Real Madrid lâche une grande annonce !

Vendredi dernier, Kylian Mbappé quittait l’équipe de France, touché à la cheville face à l’Azerbaïdjan. De retour à Madrid, l’attaquant de 26 ans sera-t-il disponible pour le déplacement sur la pelouse de Getafe ce dimanche soir ? Du côté du staff madrilène, l’heure est clairement à l’optimisme.
Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mbappé va-t-il être de retour à temps ? Pour rappel, l’attaquant français a quitté le rassemblement de l’équipe de France le week-end dernier. Touché à la cheville face à l’Azerbaïdjan, le Bondynois laissait planer le doute sur une possible indisponibilité de plusieurs semaines avec le Real Madrid.
Kylian Mbappé de retour
Alors que le numéro 10 est en excellente forme, son absence sonnerait comme un énorme coup dur pour la formation de Xabi Alonso. Cependant, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, Kylian Mbappé va mieux. Ce vendredi, l’attaquant français a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement, le sourire aux lèvres, avec de bonnes sensations.
Le Français titulaire ce dimanche
Sauf énorme surprise, Kylian Mbappé devrait bel et bien être dans le groupe madrilène annonce le quotidien sportif, qui ajoute qu’en interne, le staff de Xabi Alonso est même confiant quant à la disponibilité du Français pour démarrer titulaire face à Getafe ce dimanche soir en Liga (19h).