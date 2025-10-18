Kylian Mbappé : Le Real Madrid lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi dernier, Kylian Mbappé quittait l’équipe de France, touché à la cheville face à l’Azerbaïdjan. De retour à Madrid, l’attaquant de 26 ans sera-t-il disponible pour le déplacement sur la pelouse de Getafe ce dimanche soir ? Du côté du staff madrilène, l’heure est clairement à l’optimisme.

Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mbappé va-t-il être de retour à temps ? Pour rappel, l’attaquant français a quitté le rassemblement de l’équipe de France le week-end dernier. Touché à la cheville face à l’Azerbaïdjan, le Bondynois laissait planer le doute sur une possible indisponibilité de plusieurs semaines avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé de retour Alors que le numéro 10 est en excellente forme, son absence sonnerait comme un énorme coup dur pour la formation de Xabi Alonso. Cependant, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, Kylian Mbappé va mieux. Ce vendredi, l’attaquant français a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement, le sourire aux lèvres, avec de bonnes sensations.