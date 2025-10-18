Zidane - Arrivée bouclée au Real Madrid : Le coup de tonnerre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé pour la première fois sur le banc de l'équipe première du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane venait donc reprendre le flambeau de Julen Lopetegui et Santiago Solari au sein du club merengue, ce qui a résonné comme un véritable coup de tonnerre dans le vestiaire. Jesus Vallejo, joueur du Real Madrid à cette époque, se confie.

Après avoir dirigé la Castilla, Zinedine Zidane était lancé dans le grand bain en tant qu'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid en janvier 2016. Julen Lopetegui avait été limogé peu de temps avant, et après un bref intérim de Santiago Solari, c'est donc le technicien français qui était chargé de faire retrouver les sommets au Real Madrid. Et Zidane a rapidement bouleversé le vestiaire merengue comme le raconte Jesus Vallejo à Post United.

« Zidane a dit qu'il venait pour souffrir avec nous » « C'est dommage que Lopetegui ne soit pas resté plus longtemps à Madrid. C'est un grand entraîneur, mais il est arrivé dans un club très exigeant à un moment difficile. Cette année-là a été très compliquée. Quand Zidane est arrivé, il nous a dit qu'il venait pour souffrir avec nous », confie l'ancien défenseur central du Real Madrid sur Zinedine Zidane.