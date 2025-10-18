Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce le mariage parfait !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en feu cette saison. Après un premier exercice où il a brillé personnellement mais n’a pas vraiment aidé son équipe à remporter des trophées importants, le capitaine de l’équipe de France est reparti sur les mêmes bases au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a déjà trouvé le chemin des filets à 14 reprises, le tout en seulement 10 rencontres toutes compétitions confondues.

Mbappé - Vinicius Jr - Güler, trio redoutable au Real Madrid Il faut dire que Xabi Alonso semble avoir trouvé les partenaires idéaux pour épauler Kylian Mbappé. Comme le rapporte AS, l’entraîneur du Real Madrid semble tenir son trio en associant le champion du monde 2018 à Vinicius Jr et Arda Güler. À eux trois, ils représentent environ 85% des buts inscrits par les Merengue.