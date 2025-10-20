Kylian Mbappé : «Meilleur du monde», la grosse annonce à l'étranger !

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un excellent début de saison. Déterminé à mener le club madrilène vers les sommets, le Français est le véritable leader de Xabi Alonso et régale les anciens joueurs de la « Casa Blanca », comme Jorge Valdano, qui estime que le numéro 10 est le meilleur joueur du monde.
A bientôt 27 ans, Kylian Mbappé se retrouve face à un tournant de sa carrière. L’attaquant français, qui court toujours derrière un sacre en Ligue des Champions et un Ballon d’Or, a fait le choix en 2024 de rejoindre le Real Madrid. Après une première saison collectivement compliquée en Espagne, le Bondynois semble désormais pleinement épanoui.
Mbappé impressionnant
Sur ce début d’exercice 2025-2026, Kylian Mbappé impressionne réellement, marquant à quasiment chaque match. Bien plus affûté, le numéro 10 du Real Madrid fait taire les critiques à son égard, et affiche un visage conquérant, dans une saison marquée par la Coupe du monde 2026 d’ici quelques mois.
« C’est le meilleur joueur du monde et le plus complet »
Surtout, Kylian Mbappé convainc désormais totalement les anciennes gloires du club madrilène. Dans le programme Universo Valdano, Jorge Valdano a tenu à féliciter l’ancienne star du PSG pour ses performances actuelles. « Actuellement, c’est le meilleur joueur du monde et le plus complet parce qu’il est en pleine maturité », confie l’Argentin.