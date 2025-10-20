Kylian Mbappé : «Meilleur du monde», la grosse annonce à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un excellent début de saison. Déterminé à mener le club madrilène vers les sommets, le Français est le véritable leader de Xabi Alonso et régale les anciens joueurs de la « Casa Blanca », comme Jorge Valdano, qui estime que le numéro 10 est le meilleur joueur du monde.

A bientôt 27 ans, Kylian Mbappé se retrouve face à un tournant de sa carrière. L’attaquant français, qui court toujours derrière un sacre en Ligue des Champions et un Ballon d’Or, a fait le choix en 2024 de rejoindre le Real Madrid. Après une première saison collectivement compliquée en Espagne, le Bondynois semble désormais pleinement épanoui.

Mbappé impressionnant Sur ce début d’exercice 2025-2026, Kylian Mbappé impressionne réellement, marquant à quasiment chaque match. Bien plus affûté, le numéro 10 du Real Madrid fait taire les critiques à son égard, et affiche un visage conquérant, dans une saison marquée par la Coupe du monde 2026 d’ici quelques mois.