Kylian Mbappé : La grande décision du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps pour s’imposer comme la grande star du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a rapidement mis tout le monde d’accord chez les Merengue. Xabi Alonso lui a d’ailleurs attribué un statut d’indéboulonnable et personne ne semble en mesure de le contester dans le vestiaire.

Après seulement une saison passée au Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu la figure de proue du projet sportif. Il faut dire que l’attaquant de 26 ans était incontestablement le meilleur joueur des Merengue lors de l’exercice 2024-2025. Et depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, le capitaine de l’équipe de France est irrésistible.

Mbappé, leader incontesté du Real Madrid Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs confié les clés de l’équipe à Kylian Mbappé et en a fait son leader sur le terrain. Personne ne semble en mesure de contester son statut ou sa place dans la hiérarchie, pas même Vinicius Jr ou Jude Bellingham. Le champion du monde 2018 semble avoir pleinement convaincu Xabi Alonso en quelques mois seulement.