Mbappé : Le Real Madrid annonce la fin !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, ses débuts à la Maison-Blanche ne se sont pas passés comme il l'aurait espéré. Au plus mal - tant sur le plan personnel que professionnel - lors du dernier exercice, Kylian Mbappé revit depuis la rentrée 2025-2026. D'après Xabi Alonso, son calvaire est terminé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid il y a un peu plus d'un an.

Mbappé est en pleine résurrection Lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé était méconnaissable. Ayant vécu des moments compliqués dans sa vie personnelle, le numéro 10 merengue a eu du mal à évoluer à son meilleur niveau en 2024-2025. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe. D'ailleurs, à en croire Xabi Alonso, tous les maux de sa star sont enterrés.