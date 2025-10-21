Mbappé avec Yamal, il annonce du lourd !

Amadou Diawara

Le dimanche 26 octobre, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Interrogé sur ce Clasico de la Liga, Sergio Ramos a annoncé la couleur. L'ancien capitaine de la Maison-Blanche ayant affiché son souhait de voir la bande à Kylian Mbappé (26 ans) faire tomber celle de Lamine Yamal (18 ans).

