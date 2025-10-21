Mbappé avec Yamal, il annonce du lourd !

Le dimanche 26 octobre, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Interrogé sur ce Clasico de la Liga, Sergio Ramos a annoncé la couleur. L'ancien capitaine de la Maison-Blanche ayant affiché son souhait de voir la bande à Kylian Mbappé (26 ans) faire tomber celle de Lamine Yamal (18 ans).
Le Real Madrid a rendez-vous avec le FC Barcelone le dimanche 26 octobre au Santiago Bernabeu. L'occasion pour les grands amoureux de foot d'assister à un énorme bras de fer entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal.
Mbappé affronte Yamal le 26 octobre à Madrid
Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito, Sergio Ramos s'est prononcé sur le prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga. L'ancien défenseur et capitaine du club merengue espère voir Kylian Mbappé et compagnie battre le Barça de Lamine Yamal.
«J’espère que mon frère Kiki fera un bon match»
« Le prochain Clasico Real-Barça ? Tu sais bien que je suis Madrilène jusqu’à la mort et j’espère que Madrid gagnera, que mon frère Kiki (Mbappé) fera un bon match, je vais le motiver dans les prochains jours. Bon, je parle souvent avec lui, il est à un niveau top et j’espère qu’il fera un grand match dans le Clásico et que les trois points resteront à la maison », a confié Sergio Ramos (39 ans), actuel pensionnaire du CF Monterrey.