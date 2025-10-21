Zinedine Zidane : L’escroquerie dénoncée !

Axel Cornic

Toujours sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a énormément de temps libre. Et l’ancien numéro 10 de l’équipe de France le passe à voyager aux quatre coins de la planète, puisqu’après une apparition au Festival dello Sport de Trento en Italie, il était tout récemment en Suisse. Mais les choses ne se sont pas vraiment bien passées...

Tout le monde rêve de voir Zinedine Zidane. Joueur et entraineur de talent, il est l’une des personnalités préférées des Français. Mais pas seulement, puisqu’il est également adulé dans les autres pays et ça s’est vu en Italie, où il est notamment connu pour avoir brillé sous les couleurs de la Juventus.

Zizou attendu en Suisse Son apparition au Festival dello Sport de Trento a été un grand succès, avec Zidane qui a d’ailleurs pu retrouver certains de ses anciens coéquipiers. Certains ont ainsi essayé de reproduire l’expérience en Suisse, mais cette fois rien ne s’est passé comme prévu, avec un véritable fiasco.