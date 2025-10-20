Thierry Henry : La rencontre surprise à l’étranger !

Axel Cornic

Après une carrière de joueur puis d’entraineur, Thierry Henry est désormais un consultant connu et reconnu à travers le monde. Cela lui permet de voyager et ce dimanche, il a eu la chance de pouvoir rencontrer quelques visages familiers avec notamment son ancien coach Arsène Wenger.

Après ses excellentes années à Arsenal, Thierry Henry a tourné la page avec une carrière d’entraineur à l’AS Monaco, ou encore avec l’équipe de France espoirs et olympique. Mais l’ancien attaquant s’illustre notamment comme consultant pour la télévision anglophone, avec un rôle de premier choix du côté de CBS.

« J'ai passé une heure avec Wenger et Henry avant le match » Ce dimanche, il semblait pourtant profiter d’un peu de temps libre dans le nord de l’Italie, où il a assisté à la rencontre de Serie A opposant Como à la Juventus. Et il a rencontré un visage bien connu ! « J'ai passé une heure avec Wenger et Henry avant le match » a expliqué son ancien coéquipier Cesc Fabregas, d’après Mediaset.