OM : Coup de pression au PSG, il calme tout le monde !

Alexis Brunet

Très mal en point en début de saison, l’OM a progressivement inversé la tendance au point de se retrouver aujourd’hui premier de Ligue 1, devant le PSG. Le club phocéen semble avoir les capacités de frapper un gros coup cette saison, mais il reste de nombreux matchs et Bilal Nadir ne veut donc pas s’enflammer.

C’est assez inhabituel pour être cité, mais au soir de cette huitième journée, ce n’est pas le PSG qui sera premier au classement de Ligue 1. Le club de la capitale est devancé d’un point par l’OM qui a étrillé Le Havre samedi soir (6-2), alors que les Parisiens ont eux concédé le match nul face à Strasbourg (3-3), vendredi.

Bilal Nadir ne veut pas s’enflammer Une première victoire pour l’OM, mais la route sera encore longue et tout peut encore arriver avant la fin du championnat. Présent en zone mixte après le match contre Le Havre, Bilal Nadir a tenu à calmer tout le monde à Marseille. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « On est l’OM, on veut jouer les premiers rôles, c’est bien d’être en première position au classement mais le championnat est encore long. On ne va pas s’affoler. Notre première demi-heure a été compliquée, Le Havre a ouvert le score. Mais le penalty et le carton rouge nous ont permis de revenir dans le match. On a pu dérouler par la suite. »